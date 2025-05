बिहार चुनाव 2025ः राजद नेता तेजस्वी यादव ने लिखा पीएम मोदी को खुला पत्र, आखिर क्या है वजह

Highlights बिहार ने अपने स्तर पर जाति सर्वे कराया तब केंद्र और उसके सहयोगियों ने बाधाएं उत्पन्न कीं। सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण नीतियों को जनसंख्या के अनुरूप पुनर्गठित करना होना चाहिए। निजी क्षेत्र को भी सामाजिक न्याय की दिशा में जिम्मेदारी निभानी होगी।

पटनाः केंद्र सरकार के द्वारा देश में जाति जनगणना का फैसला लिए जाने के बाद से लगातार सभी दलों के नेताओं के बीच इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पत्र लिखकर हाल ही में घोषित राष्ट्रीय जाति जनगणना के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने चेताया कि यदि इस डेटा का सही उपयोग नहीं हुआ तो यह अवसर इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगा। पत्र में तेजस्वी ने कहा कि इसे सतर्क आशावाद के साथ देखा जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि अब तक केंद्र सरकार और एनडीए गठबंधन जाति जनगणना को विभाजनकारी और अनावश्यक बताते रहे थे। जब बिहार ने अपने स्तर पर जाति सर्वे कराया तब केंद्र और उसके सहयोगियों ने बाधाएं उत्पन्न कीं।

