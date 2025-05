कौन हैं कर्नाटक के मंत्री ज़मीर अहमद खान जिन्होंने PAK के खिलाफ आत्मघाती हमलावर बनने की पेशकश की?

Highlights कर्नाटक के आवास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं बी.जेड. ज़मीर अहमद खान उन्होंने कहा था कि वह अपने ऊपर बम बांधकर पाकिस्तान जाने को तैयार हैं पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर आया उनका बयान तेजी से वायरल

बेंगलुरु: कर्नाटक के आवास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बी.जेड. ज़मीर अहमद खान ने शुक्रवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि वह अपने ऊपर बम बांधकर पाकिस्तान जाने को तैयार हैं। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर आया उनका बयान तेजी से वायरल हो गया।

खान ने भावुक होते हुए कहा, "पाकिस्तान हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मुझे अनुमति दें, तो मैं अपने साथ आत्मघाती बम बांधकर पाकिस्तान जाकर हमला करने के लिए तैयार हूं।"

मंत्री ने कहा कि वह देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं और उन्होंने केंद्र से निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया। खान के आस-पास मौजूद सभी लोग हंसने लगे, लेकिन उन्होंने कहा: "मैं यह मजाक नहीं कर रहा हूं या मजाकिया अंदाज में नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इसे लेकर बहुत गंभीर हूं।"

उन्होंने पहलगाम हमले की भी आलोचना की और इसे एक "बर्बर और अमानवीय कृत्य" बताया। साथ ही भारतीयों से एकजुट होने का आग्रह किया।

