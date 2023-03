अगर राहुल गांधी सावरकर पर अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ होगी FIR, बोले सावरकर के पोते

Highlights वीर सावरकर पर दिए बयान की वजह से राहुल गांधी चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए ऐसे दस्तावेज दिखाने को कहा था, जिसमें सावरकर ने माफी मांगी हो।

नई दिल्ली: वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने मंगलवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी सावरकर पर अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो वो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। इससे पहले रंजीत सावरकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती देते हुए ऐसे दस्तावेज दिखाने को कहा था, जिसमें सावरकर ने माफी मांगी हो।

उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा था, "राहुल गांधी कह रहे हैं कि वह माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वह सावरकर नहीं हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे ऐसे दस्तावेज दिखाएं जिनमें सावरकर ने माफी मांगी हो। इसके उलट वह दो बार सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं वह बचकाना है। राजनीति को बढ़ावा देने के लिए देशभक्तों के नाम का इस्तेमाल निंदनीय है।"

बता दें कि लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा था, "मेरा नाम सावरकर नहीं है। मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगेगा।"

