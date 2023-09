'एक राष्ट्र, एक चुनाव': 8 सदस्यीय समिति में अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद को भी मिली जगह, जानिए और कौन है शामिल

Highlights 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संभावनाएं तलाशने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व राज्यसभा एलओपी गुलाम नबी आज़ाद भी सदस्य पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

नई दिल्ली: भारत सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संभावनाएं तलाशने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व राज्यसभा एलओपी गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे एनके सिंह, लोससभा के पूर्व सचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और संजय कोठारी को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

