Lok Sabha Elections 2024: रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, नामांकन दाखिल करने से पहले करेंगे रोड शो, देखें वीडियो

Highlights कांग्रेस ने रायबरेली से लोकसभा उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी के नाम की घोषणा की। आज नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रोड शो की तैयारी चल रही है। राहुल गांधी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप से होगा। रायबरेली में पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होना है।

रायबरेली:कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्ववर्ती सोनिया गांधी की सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह बहुप्रतीक्षित निर्णय तब आया जब पार्टी ने आज अपने लोकसभा पत्ते खोले। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप से होगा। रायबरेली में पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होना है।

आज नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रोड शो की तैयारी चल रही है। बता दें कि रायबरेली सीट के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। ऐसे में कांग्रेस ने आखिरी दिन यह जानकारी दी कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने मंगलवार को जारी लोकसभा चुनाव के लिए नामों की नई सूची में उम्मीदवारों के नामों का खुलासा नहीं किया था।

#WATCH | Raebareli, Uttar Pradesh: Preparations underway for Congress leader Rahul Gandhi's roadshow ahead of filing his nomination today. The party announced Rahul Gandhi's name as Lok Sabha candidate from Raebareli. pic.twitter.com/M2Le73JZ7a

मालूम हो, रायबरेली के अलावा अमेठी के लिए भी नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख शुक्रवार यानी 3 मई है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों को चुनने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया था।

पिछले हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली में समिति की बैठक में सदस्यों ने मांग की कि राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए और प्रियंका गांधी वाड्रा को उनकी मां सोनिया गांधी की पूर्व सीट रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए।

Congress releases another list of candidates for the upcoming #LokSabhaElections2024



Rahul Gandhi to contest from Raebareli and Kishori Lal Sharma from Amethi. pic.twitter.com/2w4QQcn9ok