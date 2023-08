Jaya Verma Sinha: रक्षाबंधन पर मोदी सरकार ने जया वर्मा सिन्हा को दिया गिफ्ट, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त, जानें इनके बारे में

Highlights रेल मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसकी घोषणा की। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। देश के सबसे महत्वपूर्ण परिवहन संस्थानों में से एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं।

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया है। अनिल कुमार लाहोटी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कोरमंडल एक्सप्रेस हादसे के वक्त सिन्हा ने घटनाक्रम पर जानकारी दी थी। रक्षाबंधन पर मोदी सरकार ने तोहफा दिया है।

Jaya Verma Sinha, Indian Railway Management Services (IRMS), Member (Operations & Business Development), Railway Board appointed as Chairman & Chief Executive Officer (CEO), Railway Board: Govt of India pic.twitter.com/ERczDOERtY

भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) की सदस्य जया वर्मा सिन्हा कई कारनामा किया है। सिन्हा, जो पहले रेलवे बोर्ड में सदस्य (संचालन और व्यवसाय विकास) का पद संभाल चुकी थीं, अब देश के सबसे महत्वपूर्ण परिवहन संस्थानों में से एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं।

Jaya Verma Sinha has been appointed as the new chairman of Railway Board.@RailMinIndiapic.twitter.com/VWT3TAwxLD