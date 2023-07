Goa Rajya Sabha Election 2023: निर्विरोध चुने जाएंगे तनावड़े!, गोवा में भाजपा को बहुमत, जरूरत पड़ने पर 24 जुलाई को मतदान

Highlights मतदान 24 जुलाई को होंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व और लोगों को धन्यवाद दिया। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 जुलाई है।

Goa Rajya Sabha Election 2023: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गोवा से राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव में पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सदानंद म्हालू शेत तनावड़े को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा चुनाव के लिए तनावड़े के नाम को स्वीकृति प्रदान की है।

BJP announces the candidature of Sadanand Mhalu Shet Tanawde as the party's candidate from Goa for the forthcoming Rajya Sabha election. pic.twitter.com/7Yu2tDrYcR