Rajasthan Political Crisis: गहलोत के वफादार मंत्री पी एस खाचरियावास ने कहा - अगर विधायक इकट्ठा होकर कोई बात कह रहे हैं तो पार्टी हाईकमान को वह सुनना चाहिए

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उत्तराधिकारी को लेकर राजस्थान में उपजे सियासी संकट के बीच राज्य सरकार के मंत्री और अशोक गहलोत के वफादार माने जाने वाले पीएस खाचरियावास ने कहा कि यदि विधायक इकट्ठा होकर कोई बात कह रहे हैं तो वह बात पार्टी हाईकमान के सामने सुनी जानी चाहिए।

एएनआई से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा, राजस्थान की सड़कों पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई उतरने वाली है। अब इनकम टैक्स, सीबीआई के नोटिस आने चालू हो गए हैं। इनकम टैक्स ने राजेंद्र यादव के घर पर रेड की है, मंत्री के घर पे। उन्होंने कहा, इसके खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उतरना पड़ेगा, सड़कों पर बराबर मुकाबला करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा, भाजपा अगर लाठी चलाएगी तो लाठी से सामना करेंगे। गोली चलाएगी तो गोली से जवाब देंगे। भाजपा जुल्म करेगी तो जुल्म का जवाब देंगे। भाजपा एजेंसियां भेजेगी तो एजेंसियों को जवाब देंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता एक-एक विधायक कल भी एक था और आज भी एक है।

उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता और विधायक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के एक आवाह्न पर खून बहा देंगे राजस्थान की सड़कों पर। लेकिन डेमोक्रेसी में अचानक विधायकों को पता चलता कोई मीटिंग हो गई, कोई अफवाह फैली है तो क्लियर कर दीजिए परिवार का मामला है, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है सरकार को गिराने का, उस षड्यंत्र से बचाने के लिए यदि विधायक इकट्ठा होकर कोई बात कह रहे हैं तो वह बात पार्टी हाईकमान को सुनना चाहिए।

ED, CBI coming to Rajasthan. Congress workers will have to fight on roads. Every MLA & worker of Congress in united to save govt, we can spill blood on roads...But if MLAs want to save govt against BJP's conspiracy then they should be heard: Gehlot loyalist min PS Khachariyawas

उधर, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने सचिन पायलट को वफादार सिपाही बताया है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट पार्टी का वफादार सिपाही है। सब (विधायक) आलाकमान के साथ है।

