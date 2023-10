Gandhi Jayanti 2023: गांधी जयंती के मौके पर 'स्वच्छता ही सेवा' की शुरुआत, पीएम मोदी ने की लोगों से अभियान में भाग लेने की अपील

Gandhi Jayanti 2023: गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान की अपनी अपील के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फिटनेस प्रभावशाली अंकित बैयानपुरिया के साथ 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान गतिविधि में भाग लिया। सरकार की ओर से शुरू किए गए स्वच्छता ही सेवा अभियान में सभी लोगों से शामिल होने की अपील की गई है।

यही नहीं बड़ी-बड़ी हस्तियों द्वारा भी अभियान को और बढ़ावा देने की अपील की गई है। पीएम मोदी ने दोनों का कचरा उठाते और झाड़ू से सफाई करते हुए एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह सब स्वच्छ और स्वस्थ भारत की भावना के बारे में है! आज, जब देश स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, अंकित बैयनपुरिया और मैंने भी वही किया! केवल स्वच्छता के अलावा, हमने इसमें फिटनेस और तंदुरुस्ती को भी शामिल किया है।

गांधी जयंती से एक रोज पहले पीएम मोदी ने अभियान की जानकारी साझा करते हुए एक्स पर ट्वीट किया। इससे पहले, अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के हालिया एपिसोड में, पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से रविवार को "स्वच्छता के लिए एक घंटे का श्रमदान" करने का आह्वान किया और कहा कि यह महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर उनके लिए "स्वच्छांजलि" होगी।

Today, as the nation focuses on Swachhata, Ankit Baiyanpuriya and I did the same! Beyond just cleanliness, we blended fitness and well-being also into the mix. It is all about that Swachh and Swasth Bharat vibe! @baiyanpuriapic.twitter.com/gwn1SgdR2C — Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2023

पीएम मोदी की अपील के बाद रविवार सुबह देशभर में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में हिस्सा लिया। इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें मंत्री और केंद्रीय मंत्री अभियान में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, मेगा ड्राइव के लिए देश भर में 9.20 लाख से अधिक साइटों को चुना गया है।

इन नेताओं ने अभियान के तहत सड़कों पर की सफाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जहां उन्होंने हाथ में झाडू लेकर सफाई की।

#WATCH | Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath participates in the 'Swachhata Hi Seva' campaign in Sitapur. pic.twitter.com/zAzP21z6ox — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 1, 2023

"श्रमदान" के हिस्से के रूप में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान में भाग लिया।

#WATCH | Gujarat: Union Home Minister Amit Shah participates in the 'Shramdaan for cleanliness' program under the 'Swachhata Hi Seva' campaign in Ahmedabad. pic.twitter.com/cNsQXZlHUO — ANI (@ANI) October 1, 2023

झाड़ू लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और राजीव चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय राजधानी में सफदरजंग रेलवे स्टेशन और दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लिया।

#WATCH | Union Minister Dharmendra Pradhan participates in the 'Swachhata Hi Seva' campaign in Delhi. pic.twitter.com/07mBZgqzPY — ANI (@ANI) October 1, 2023

#WATCH | Union Minister Rajeev Chandrasekhar participates in the 'Swachhata Hi Seva' campaign at Safdarjung railway station in Delhi pic.twitter.com/hwCa3VzS8r — ANI (@ANI) October 1, 2023

मुंबई में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में भाग लेने के लिए एकत्र हुई भारी भीड़ के बीच एक सड़क की सफाई करते देखा गया, जबकि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने सुबह 'स्वच्छता अभियान' कार्यक्रम में भाग लिया।

#WATCH | Maharashtra CM Eknath Shinde participates in the 'Swachhata Hi Seva' campaign in Mumbai. pic.twitter.com/Z27X92h9h3 — ANI (@ANI) October 1, 2023

इस बीच, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान में भाग लिया, जबकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के हमीरपुर में अभियान के तहत कई अन्य लोगों के साथ स्वच्छता की शपथ ली।

'स्वच्छता ही सेवा' पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को गति देने के लिए शुरू किया गया एक त्वरित राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए स्थायी स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना है।

#WATCH | Union Minister Anurag Thakur along with several people took a cleanliness pledge as part of the 'Swachhata Hi Seva' campaign in Hamirpur, Himachal Pradesh pic.twitter.com/8Da0a65mo4 — ANI (@ANI) October 1, 2023

Web Title: Gandhi Jayanti 2023 Swachhta Hi Seva launched on the occasion of Gandhi Jayanti PM Modi appealed to people to participate in the campaign