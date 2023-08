चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अब 'गगनयान' की बारी, इसरो अध्यक्ष ने बताया कब भेजा जाएगा भारत का पहला मानवयुक्त मिशन

Highlights इसरो अध्यक्ष ने कहा गगनयान कार्यक्रम, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, प्रगति पर है एस सोमनाथ ने बताया भारत का पहला मानवयुक्त मिशन संभवतः 2025 तक होगा सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में गगनयान कार्यक्रम का पहला चरण हो सकता है आयोजित

नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने गुरुवार को कहा कि भारत का पहला अंतरिक्ष-आधारित सौर मिशन, आदित्य-एल1, सितंबर में लॉन्च के लिए "तैयार" हो रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने गुरुवार को कहा कि गगनयान कार्यक्रम, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, प्रगति पर है, और भारत का पहला मानवयुक्त मिशन संभवतः 2025 तक होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि इसरो चालक दल मॉड्यूल की कार्यप्रणाली और चालक दल की भागने की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में गगनयान कार्यक्रम का पहला चरण आयोजित करने की संभावना है। इसके बाद कई परीक्षण मिशन चलाए जाएंगे और अंततः गगनयान कार्यक्रम का तीसरा चरण संचालित किया जा सकेगा।

इसरो प्रमुख ने आदित्य-एल1 मिशन के बारे में भी बात की और कहा कि यह सूर्य के लिए एक मिशन है, और सितंबर में लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है। इस दौरान इसरो अध्यक्ष ने उन कारणों के बारे में बताया कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान -3 की लैंडिंग साइट के रूप में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को क्यों चुना।

#WATCH ISRO chief S Somanath on Aditya L-1 and Gaganyaan mission



"Aditya mission to the Sun & it is getting ready for launch in September. Gaganyaan is still a work in progress. We will do a mission possibly by the end of September or October to demonstrate the crew module &… pic.twitter.com/9LVoWMJHX3