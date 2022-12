मनसा कोर्ट में अगले महीने पेश होंगे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जानें क्या है मामला

Highlights चरणजीत सिंह चन्नी ने मंगलवार को अपने ट्विटर हैंडल पर मूसेवाला के घर में ठहरने की एक तस्वीर साझा की फोटो में कांग्रेस नेता गायक के पिता के पास बैठे नजर आ रहे थे सिद्धू मूसेवाला ने मनसा से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन आप उम्मीदवार विजय सिंगला से हार गए थे

मनसा: पंजाब पुलिस ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में 12 जनवरी को मनसा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि चन्नी मंगलवार शाम मानसा में मारे गए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता से मिलने पहुंचे थे।

बुधवार को एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए चन्नी ने कहा, "आम आदमी पार्टी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। यह झूठा मामला है।" उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान मनसा में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा एक आदेश की अवज्ञा, बाधा उत्पन्न करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

चन्नी ने कहा, "मूसेवाला के माता-पिता से मिलने के रास्ते में पुलिस ने मुझे रोका और मुझे मानसा नहीं पहुंचने के लिए कहा, नहीं तो वे मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैंने रुकने से मना कर दिया और परिवार का दुख बांटने चला गया और परिवार के साथ रात बिताई, जिसके लिए मुझे अभी बुलाया गया है। मूसेवाला के परिवार को सरकार परेशान कर रही है।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं सरकार से सिद्धू की हत्या के मामले को गंभीरता से लेने और इसकी जांच करने और परिवार को परेशान नहीं करने का अनुरोध करूंगा।" बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंगलवार को अपने ट्विटर हैंडल पर मूसेवाला के घर में ठहरने की एक तस्वीर साझा की और इसे कैप्शन दिया, "सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता के साथ गांव मूसा में रात बिताई।"

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ

Spent the night at Village Moosa with Sidhu Moosewala's parents pic.twitter.com/kTqMUoLRDs