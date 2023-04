कर्नाटक विधानसभा चुनाव: टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने भाजपा छोड़ने का किया एलान, हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल

Highlights लक्ष्मण सावदी ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का एलान किया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके है सावदी को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। इस बात से नाराज सादवी ने सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है।

बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के अपने फैसले की घोषणा की है। उन्होंने इसकी घोषणा तब की है जब एक दिन पहले ही राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था।

मौजूदा विधायक महेश कुमथल्ली को बेलगावी जिले की अथानी विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। बता दें कि सावदी अथानी से तीन बार विधायक रहे हैं, लेकिन 2018 के चुनाव में वह कुमथल्ली (तब कांग्रेस में) से हार गए थे। भाजपा विधान पार्षद (एमएलसी) सावदी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘मैंने निश्चित रूप से एक निर्णय लिया है। मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है।’’

Former Karnataka Deputy CM Laxman Savadi resigns as the Legislative Council member and from the primary membership of the BJP after losing the Athani constituency ticket.



