दिल्ली में उफनती यमुना का पानी पहुंचा सड़कों पर, ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को इन रास्तों से बचकर चलने की दी सलाह

Highlights यमुना नदी का जल स्तर अब तक के उच्चतम स्तर 208.48 मीटर पर है। दिल्ली में निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और यातायात प्रभावित हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने निवासियों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना का गुरुवार को जलस्तर 208.48 मीटर से ज्यादा पहुंच गया है जिसके कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। यमुना के आस-पास के इलाकों में पानी भरने के कारण एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।

वहीं, यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण दिल्ली की सड़कों पर पानी पहुंच आया है और अब इन सड़कों पर पानी पहुंचने के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो गया है।

ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों को चिन्हित करके उन पर लोगों को सफर करने से मना किया है।

इन सड़कों में आईपी फ्लाईओवर और चंदगी राम अखाड़े के बीच महात्मा गांधी मार्ग, कालीघाट मंदिर और दिल्ली सचिवालय के बीच महात्मा गांधी मार्ग और वजीराबाद ब्रिज और चंदगी राम अखाड़े के बीच बाहरी रिंग रोड शामिल है जिन पर लोगों को चलने से मना किया जा रहा है।

Traffic Advisory



Due to rise in water level of Yamuna and consequent inundation of low lying areas, traffic movement is affected on some roads. Please follow the advisory to avoid any inconvenience.#DPTrafficAdvisorypic.twitter.com/bYuGH8mFr5