केरल में बाढ़ जैसे हालात; उफान पर कक्कड़ और कोडूर नदी, आवासीय इलाकों में भरा पानी, बंद हुए स्कूल

Highlights प्रशासन ने भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। बाढ़ वाले मार्गों पर कन्नूर प्रशासन ने अस्थायी बैरिकेडिंग लगा दिया है।

तिरुवनंतपुरमः केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून के जोर पकड़ने से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहां भारी बारिश के कारण कक्कड़ नदी उफान पर है और कन्नूर शहर के आवासीय इलाकों में पानी भरने लगा है। बाढ़ जैसे हालाता बन गए हैं। लोगों को बाढ़ वाले मार्गों का उपयोग करने से रोकने के लिए प्रशासन ने अस्थायी बैरिकेडिंग लगा दी है।

वहीं केरल के कोट्टायम शहर के हालात भी अच्छे नहीं है। यहां भी लगातार बारिश के बाद कुछ आवासीय इलाकों में जलजमाव का सामना करना पड़ रहा है। यहां की कोडूर नदी भी उफान पर है। आईएमडी ने आज जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

#WATCH | Kerala | Kakkad River overflows and enters residential areas in Kannur city due to heavy rainfall here. Makeshift barricading put up to discourage people from using the routes that are flooded. pic.twitter.com/hnc5lufgLA