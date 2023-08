बांके बिहारी मंदिर के पास हुए हादसे पर योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की

Highlights घटना के वक्त का एक वीडियो भी सामने आया है। इमारत का हिस्सा गिरने के बाद अफरा-तफरी मच जाती है। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने हादसे में पांच लोगों के मरने की पुष्टि की है, जबकि 12 लोग घायल हैं।

मथुराः बाकें बिहारी मंदिर के पास एक पुरानी इमारत का हिस्सा गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर घटना में मारे गए लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और मामले का संज्ञान लेते हुए आर्थिक मदद की घोषणा की।

मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया- "जनपद मथुरा में पुराना भवन गिरने की दुःखद दुर्घटना में हुई जनहानि के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर युद्ध स्तर पर राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं।"

#WATCH | UP: Five people died, and four others are injured after a portion of a building near Banke Bihari Temple in Vrindavan collapsed. All the injured are under treatment. Financial aid will be provided by the government. Further investigation into the incident is underway:… pic.twitter.com/3qOqODMgLY