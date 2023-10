Operation Ajay: इजराइल से 212 भारतीयों को लेकर भारत आई पहली फ्लाइट, दिल्ली में लैंड हुई उड़ान, देखें तस्वीरें

Highlights इजराइल में चल रहे युद्ध के कारण फंसे 212 भारतीयों को लेकर 'ऑपरेशन अजय' के तहत पहली उड़ान आज नई दिल्ली में उतरी। बचाए गए लोगों की अगवानी के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद थे। यात्रियों की वापसी का खर्च सरकार उठा रही है।

नई दिल्ली: इजराइल में चल रहे युद्ध के कारण फंसे 212 भारतीयों को लेकर 'ऑपरेशन अजय' के तहत पहली उड़ान आज नई दिल्ली में उतरी। मिशन के डेटाबेस में सभी भारतीयों को पंजीकृत करने के लिए भारतीय दूतावास द्वारा शुरू किए गए अभियान के बाद यात्रियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चुना गया था। उनकी वापसी का खर्च सरकार उठा रही है।

Welcome to the homeland!



1st #OperationAjay flight carrying 212 citizens touches down in New Delhi. pic.twitter.com/FOQK2tvPrR — Arindam Bagchi (@MEAIndia) October 13, 2023

बचाए गए लोगों की अगवानी के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद थे। इस उड़ान की व्यवस्था उन लोगों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी जो ऐसा करने में असमर्थ थे क्योंकि एयर इंडिया ने 7 अक्टूबर को लड़ाई शुरू होने वाले दिन तुरंत अपनी उड़ान निलंबित कर दी थी, और इसका वाणिज्यिक संचालन अब तक निलंबित है।

#WATCH | Delhi: An Indian national who returned from Israel says, "On the first day, we were sleeping and at around 6.30 there was siren...so we ran towards the shelter and it was very hard but we managed. We are feeling relaxed and we thank the Government of India..." pic.twitter.com/2OeDvLwJQ5 — ANI (@ANI) October 13, 2023

'ऑपरेशन अजय' के तहत संचालित विशेष उड़ान में सवार होने के लिए तेल अवीव हवाई अड्डे पर छात्रों सहित भारतीयों की अभी भी लंबी कतार है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास समूह के खिलाफ एक अभूतपूर्व हमले की कसम खाई है, जब उसके लड़ाके 7 अक्टूबर को सीमा बाड़ को तोड़कर देश के दक्षिण में हवा, जमीन और समुद्र के माध्यम से घुस गए थे।

#WATCH | Delhi: An Indian national who returned from Israel says, "I thank the Indian Embassy in Tel Aviv. They supported us. We registered on the portal and the process was very easy. The operation is excellent. We are very happy to come back to India..." pic.twitter.com/NtRkquOzmH — ANI (@ANI) October 13, 2023

इज़राइल की सेना ने गाजा के बाहर लगभग 300,000 कर्मियों को तैनात किया है और संकेत दिया है कि जल्द ही एक बड़ा जमीनी हमला हो सकता है क्योंकि वह उस हमले के लिए आतंकवादी समूह का सफाया करना चाहता है जिसमें कम से कम 1,200 लोग मारे गए थे। वहां के अधिकारियों के अनुसार, हमास शासित गाजा पट्टी में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 1,417 लोग मारे गए हैं।

#WATCH | Delhi: Union Minister Rajeev Chandrasekhar interacts with the Indian nationals evacuated from Israel pic.twitter.com/itSzrwY4OD — ANI (@ANI) October 13, 2023

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फतह अल-सिसी ने गाजा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता की मांग की और गाजावासियों से अपनी भूमि पर बने रहने का आह्वान किया।

