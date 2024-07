VIDEO: दिल्ली की INA मार्केट में दो रेस्टोरेंट में लगी आग, कई लोग घायल

Highlights दिल्ली के आईएनए मार्केट में सोमवार तड़के रेस्तरां में आग लगने से कई लोग घायल हो गए। फिलहाल सात से आठ अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर हैं और आग बुझाने का काम जारी है। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 7 से 8 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं।

Delhi fire: दिल्ली के आईएनए मार्केट में सोमवार तड़के रेस्तरां में आग लगने से कई लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल सात से आठ अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर हैं और आग बुझाने का काम जारी है। अग्निशमन विभाग के मुताबिक, उन्हें सुबह करीब 3:20 बजे सूचना मिली कि आईएनए मार्केट की एक दुकान में आग लग गई है। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 7 से 8 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं।

बताया जा रहा है कि आग एक चाइनीज फूड शॉप से ​​शुरू हुई और फिर बगल के रेस्टोरेंट तक फैल गई। चार से छह लोग झुलस गए और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है।

दिल्ली फायर सर्विस के एसटीओ मनोज महलावत ने बताया कि आग सुबह करीब 3:20 बजे लगी। "सात से आठ दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर हैं। एक चाइनीज फूड कॉर्नर और एक रेस्तरां में आग लग गई है। फास्ट फूड कॉर्नर के मालिक सहित पांच से छह लोग घायल हो गए हैं।"

#WATCH | Delhi: Fire broke out at a fast food restaurant in INA market. 8 fire tenders at the spot. Parts of the roof of the restaurant have collapsed. 4 to 6 people have been injured: Delhi Fire service pic.twitter.com/glnFOXqg60