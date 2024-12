Farmers Protest: किसानों के आंदोलन से नोएडा में गाड़ियों की रफ्तार धीमी, दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी

Farmers Protest: एक बार किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है जिसके कारण नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर अराजकता फैल गई है। सोमवार 2 दिसंबर को शुरू हुए आंदोलन में किसानों का लक्ष्य दिल्ली पहुंचना है हालांकि, नोएडा पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया है जिसके कारण दिल्ली नोएडा बॉर्डर लंबा जाम लगा नजर आ रहा है।

पुलिस द्वारा दिल्ली-नोएडा सीमा पर सुरक्षा के तहत बैरिकेडिंग किए जाने के कारण मंगलवार को भी यातायात की गति धीमी रही।

किसान दादरी-नोएडा लिंक रोड पर महामाया फ्लाईओवर पर एकत्र हुए और सरकार द्वारा अधिग्रहित अपनी जमीनों के लिए बढ़े हुए मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर सोमवार को सुबह करीब 11.30 बजे अपना मार्च शुरू किया।विरोध प्रदर्शन का आह्वान भारतीय किसान परिषद (बीकेपी) ने किया था।

#WATCH | Police Detains Farmers Protesting at Rashtriya Dalit Prerna Sthal in Noida, The Farmers have been Continuing their Sit-in Protest over Various Demands



