महापंचायत के बाद किसानों ने कहा- "हम तब तक लड़ेंगे जब तक पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता"

नई दिल्ली: किसान नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि पहलवानों के विरोध के मुद्दे पर अंतिम फैसला कल हरियाणा में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। हरियाणा के किसान और खाप पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं। टिकैत ने साफ कर दिया कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुजफ्फरनगर में कहा, "जरूरत पड़ी तो हम भारत के राष्ट्रपति के पास जाएंगे...हम आपके साथ हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।"

उन्होंने कहा, "मैंने उनसे कहा कि गंगा में पदक मत विसर्जित करो, उन्हें नीलामी के लिए रख दो। पूरी दुनिया आगे आएगी और आपसे नीलामी बंद करने के लिए कहेगी। किसान और खाप पहलवानों को समर्थन क्यों दे रहे हैं, इस सवाल पर टिकैत ने कहा, "परिवार बड़ा हो तो अच्छा है।" उन्होंने बैठक में शामिल किसानों से कहा, "आपको समझना चाहिए कि केंद्र सरकार क्या कर रही है।"

A Khap representative will meet the President and the government. Khap and these women (protesting wrestlers) won't be defeated. More decisions will be taken at Kurukshetra tomorrow: Farmer leader Rakesh Tikait at Khap maha panchayat in support of protesting wrestlers in UP's… pic.twitter.com/uTuMAzHNRW