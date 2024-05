Fact Check: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने की कांग्रेस की तारीफ? लोकसभा चुनाव के बीच वायरल हो रहा वीडियो, जानें सच

Created By: AAJ TAK

Translated By : लोकमत हिन्दी

Fact Check: लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी माहौल में नेताओं की बयानबाजी जारी है। अब तक पांच चरणों के मतदान हो चुके हैं और इस दौरान नेताओं ने जनता को लुभाने के लिए कई रैलियां, जनसभाएं की। इस बीच, सोशल मीडिया पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख के इस वीडियो में वह कांग्रेस की तारीफ करते दिख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर लोग दावा कर रहे है कि भागवत ने ये बयान वोटिंग के पांचवे चरण के बाद दिया है। वीडियो में भागवत कह रहे हैं, "अपने देश के लोगों में राजनीतिक समझदारी कम है, सत्ता किसकी है इसका क्या महत्व है लोग कम जानते हैं। अपने देश के लोगों की राजनीतिक जागृति करनी चाहिए और इसलिए कांग्रेस के रूप में एक बड़ा आंदोलन सारे देश में खड़ा हुआ।" वह ये भी कहते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का बड़ा योगदान है।

एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "पांचवें चरण के बाद आरएसएस के मोहन भागवत भी कांग्रेस की योगदान को याद करने लगे! मोदी जा रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही हैं।"

Looks like the tables are turning! Mohan Bhagwat's unexpected praise for Congress has left Modi supporters stunned 😂 #CongressAaRahiHaihttps://t.co/yQWdKCR3t8