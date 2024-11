Fact Check: क्या MS धोनी के नाम का सिक्का हुआ जारी? जानें RBI के नाम से छपे 7 रुपये के सिक्के का सच

Created By: आज तक

Fact Check: सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें और जानकारियां अक्सर शेयर होती है। लेकिन इनमें से असली और फर्जी खबरों को पहचानना बेहद जरूरी है क्योंकि कई बार कई खबरें फर्जी होती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर वाला 7 रुपये का एक सुनहरा रंग का सिक्का वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) धोनी के सम्मान में यह सिक्का जारी करेगा।

सिक्का सात रुपये का जारी किया गया है जो कि महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का नंबर है। ऐसे में सोशल मीडिया पर धोनी के फैन्स बहुत खुश हो रहे हैं कि यह थाला के नाम का सिक्का जारी हुआ है। लेकिन क्या यह सच है या फर्जी?

क्या है 7 रुपये के सिक्के का सच?

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि ने भी हमें स्पष्ट किया कि यह सच नहीं है। इसके अलावा, RBI सिक्के बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

किसी भी नए ₹7 के सिक्के के बारे में कोई समाचार रिपोर्ट या प्रेस विज्ञप्ति नहीं है।

आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, हमें RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर इन सिक्कों के बारे में कोई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति या रिपोर्ट नहीं मिली।

हमने RBI की वेबसाइट पर वर्तमान में चलन में मौजूद सिक्कों और पुराने सिक्कों की सूची देखी और उसमें 7 रुपये के सिक्के के बारे में कुछ भी नहीं था। हमें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) की आधिकारिक वेबसाइट पर भी 7 रुपये का सिक्का नहीं मिला। हमने स्मारक सिक्कों के बारे में भी पढ़ा जो महत्वपूर्ण घटनाओं या व्यक्तित्वों को चिह्नित करने के लिए जारी किए गए विशेष सिक्के हैं और उन्हें गैर-परिचालित कानूनी निविदा (NCLT) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

An image circulating on social media claims that a new ₹7 coin will be released to honor Mahendra Singh Dhoni for his contributions to Indian Cricket.#PIBFactCheck



✔️ The claim made in the image is #fake.



✔️ The Department of Economic Affairs has made NO such announcement. pic.twitter.com/rgFwmVUPbL