विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत तीन भाजपा उम्मीदवार राज्यसभा के लिए चुने गए निर्विरोध

Highlights गुजरात से बीजेपी उम्मीदवार एस जयशंकर के अलावा बाबूभाई देसाई और केसरीदेव सिंह झाला निर्विरोध चुने गए रिटर्निंग ऑफिसर रीता मेहता ने कहा कि तीनों उम्मीदवारों को "निर्विरोध" निर्वाचित घोषित किया सोमवार (17 जुलाई) को नामांकन फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख थी

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत भाजपा के तीन उम्मीदवार सोमवार को गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए हैं। गुजरात से एस जयशंकर के अलावा बाबूभाई देसाई और केसरीदेव सिंह झाला निर्विरोध चुने गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर रीता मेहता ने कहा कि तीनों उम्मीदवारों को "निर्विरोध" निर्वाचित घोषित किया गया है।

सोमवार (17 जुलाई) को नामांकन फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख थी और अगर जरूरी हुआ तो 24 जुलाई को मतदान होना था। विपक्षी कांग्रेस ने घोषणा की थी कि वह गुजरात से तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी क्योंकि 182 सदस्यीय विधानसभा में उसके पास पर्याप्त विधायक नहीं हैं।

एस जयशंकर ने 10 जुलाई को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जबकि श्री झाला और श्री देसाई ने 12 जुलाई को अपना नामांकन पर्चा भरा था। गुजरात के दो मौजूदा रायसभा सांसद, जुगलजी ठाकोर और दिनेश अनावादिया (जिनका कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला था) को भाजपा ने दोबारा नामांकित नहीं किया, जिसके बजाय इस बार झाला और देसाई को मैदान में उतारा गया।

External Affairs Minister Dr S Jaishankar and two other BJP candidates have been declared elected unopposed to Rajya Sabha from Gujarat.