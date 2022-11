पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी इस बार नहीं लड़ेंगे चुनाव, जानें क्या है कारण

Highlights 2017 विधानसभा चुनाव के कड़े मुकाबले में भाजपा ने 99 और उसकी मुख्य प्रतिंद्वद्वी कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थीं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में एक और पांच दिसंबर को होगा। भाजपा का गुजरात में लगातार सातवीं बार जीत दर्ज करने का लक्ष्य है।

गांधीनगरः गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी इस बार नहीं विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। रुपाणी ने कहा कि इस बार चुनाव में नए लोगों, कार्यकर्ताओं को ज़िम्मेदारी देनी चाहिए। मैं चुनाव नहीं लडूंगा। पत्र लिखकर हाईकमान को बता दिया है। केंद्रीय चुनाव समिति जिन भी प्रत्याशियों का चुनाव करेगी, उनको जिताने का प्रयत्न करेंगे।

भाजपा का गुजरात में लगातार सातवीं बार जीत दर्ज करने का लक्ष्य है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में एक और पांच दिसंबर को होगा। सूत्रों ने बताया कि भाजपा बैठक के दौरान सभी 183 उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है और अगले कुछ दिनों में सूची जारी कर सकती है।

2017 विधानसभा चुनाव के कड़े मुकाबले में भाजपा ने 99 और उसकी मुख्य प्रतिंद्वद्वी कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थीं। कांग्रेस के कई विधायकों के दल बदलने के कारण विधानसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या 111 हो गयी है और इसकी संभावना कम ही है कि भाजपा सभी मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट देगी।

