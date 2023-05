साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात बंगाली लेखक समरेश मजूमदार का निधन; पीएम मोदी, ममता बनर्जी ने जताया शोक

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 9, 2023 10:54 AM

समरेश ने अपनी ‘उत्तराधिकार’, ‘कालबेला’ और ‘कालपुरुष’ जैसी राजनीति पर आधारित बेहद चर्चित किताबों के अलावा लघु कथाएं और यात्रावृत्तांत भी लिखे।

साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात बंगाली लेखक समरेश मजूमदार का निधन; पीएम मोदी, ममता बनर्जी ने जताया शोक