Election Commission: चुनाव आयोग आज करेगा विधानसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा, J&K में भी चुनाव के आसार

Highlights हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल क्रमशः 3 नवंबर और 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा 30 सितंबर से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की भी योजना बना रहा है। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधानसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए तैयार है।

नई दिल्ली:चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधानसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए तैयार है। विधानसभाओं के चुनाव कार्यक्रम की तारीख की घोषणा पर चुनाव आयोग के बयान में उन राज्यों का उल्लेख नहीं किया गया जिनके लिए यह लागू होगा। हालांकि, हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल क्रमशः 3 नवंबर और 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है।

यह ध्यान रखना उचित है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा 30 सितंबर से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की भी योजना बना रहा है। चुनाव आयोग ने चुनाव तैयारियों की निगरानी के लिए हाल ही में जम्मू-कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र का दौरा नहीं किया है।

