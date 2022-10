गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान, दिन में तीन बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Highlights निर्वाचन आयोग ने बुलाया दिन में तीन बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया जा सकता है ऐलान। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है।

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को दिन में तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के विज्ञान भवन में बुलाई गई है।

गौरतलब है कि साल 2017 के चुनाव में भाजपा ने गुजरात विधानसभा की 182 में से 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, कांग्रेस को 77 सीटें मिली थीं। हिमाचल विधानसभा की 68 सीटों के लिए 2017 में हुए चुनाव में भाजपा ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी।

Election Commission of India to hold a press conference later today, in Delhi. The election schedule of Assembly elections to Gujarat and Himachal Pradesh to be announced. pic.twitter.com/Xd2NGdfnmQ