राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा आज करेगा चुनाव आयोग, तीन बजे किया जाएगा ऐलान

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा करेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक दिन में तीन बजे इसका ऐलान होगा।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव उससे पहले संपन्न होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य वोट डाल सकते हैं।

राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही, राज्यों के विधान परिषदों के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि 2017 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी।

Election Commission of India to announce the schedule for election for the next President of India at 1500 hours today.