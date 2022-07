National Herald: ईडी ने सोनिया गांधी को नया समन जारी किया, अब 25 जुलाई की जगह 26 जुलाई को पेश होने के लिए कहा

Highlights प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुक्रवार को सोनिया गांधी को नया समन जारी किया गया नेशनल हेरल्ड मामले में गुरुवार को सोनिया गांधी ईडी के समक्ष हुई थीं पेश ईडी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष से करीब 2 घंटे 20 मिनट तक की थी पूछताछ

नई दिल्ली: नेशनल हेरल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए 25 जुलाई की बजाय 26 जुलाई को पेश होंगी। सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को नया समन जारी किया है।

ताजा समन में उन्हें इस मामले की जांच में शामिल होने के लिए 25 जुलाई की जगह 26 जुलाई को एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। फिलहाल, तारीख में बदलाव के कारणों का पता नहीं चल सका है।

इस मामले में गुरुवार को सोनिया गांधी ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुई थीं। इस दौरान ईडी ने उनसे करीब 2:20 घंटे पूछताछ की। ईडी ने उनसे करीब 2 दर्जन से अधिक सवाल पूछे।

