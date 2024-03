Sukesh Chandrasekhar On Arvind Kejriwal: ...'मैं तिहाड़ जेल में उनका स्वागत करता हूं', अरविंद केजरीवाल पर बोला सुकेश चंद्रशेखर

Highlights महाठग सुकेश ने कहा, केजरीवाल का तिहाड़ जेल में स्वागत है सुकेश ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई विधानसभा चुनाव हारेंगे केजरीवाल

Sukesh Chandrasekhar On Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में स्वागत करता हूं। कोर्ट में पेशी के दौरान जब मीडिया ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत हुई। मैं तिहाड़ जेल में उनका स्वागत करता हूं। सुकेश ने आगे कहा कि मैं उन्हें बेनकाब करूंगा, मैं सरकारी गवाह बनूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें सजा दी जाए।

सुकेश ने लिखी चिट्ठी

ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर खुशी जाहिर की है। सुकेश ने 22 मार्च को एक पांच पेज की चिट्ठी भी लिखी। उसने लिखा कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरे तीन भाई अब तिहाड़ में साथ होंगे। बताते चले कि शराब घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बीते 1 साल से जेल में हैं और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में हैं। इसके अलावा सतेंद्र जैन भी जेल में हैं। हालांकि, उन्हें स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सा के लिए बेल मिली थी। लेकिन, एक बार फिर वह जेल में हैं।

