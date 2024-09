DUSU Elections 2024 Live Updates: कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के मतदान, लंबी कतारों में खड़े स्टूडेंट्स

DUSU Elections 2024 Live Updates:दिल्ली विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ चुनाव के मतदान हो रहे हैं। शुक्रवार सुबह से जारी मतदान के लिए छात्रों का अपने-अपने कॉलेजों में पहुंचना जारी है। वहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के सुचारू संचालन के लिए दोनों परिसरों में भारी पुलिस तैनाती की गई थी। मोटरसाइकिल पर सवार पुलिसकर्मी परिसर में गश्त करते देखे गए। करीब 1.40 लाख छात्र वोट डालने के पात्र हैं। मतदान दो चरणों में होगा – सुबह के कॉलेजों के छात्र दोपहर 1 बजे तक और शाम के कॉलेजों के छात्र दोपहर 3 बजे से शाम 7.30 बजे तक वोट डालेंगे।

कुल 21 उम्मीदवार पदों के लिए मैदान में हैं, जिनमें से आठ उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए, पांच उपाध्यक्ष के लिए और चार-चार संयुक्त सचिव और सचिव पद के लिए मैदान में हैं। आरएसएस से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), कांग्रेस समर्थित भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) और अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) तथा भारतीय छात्र संघ (एसएफआई) का वामपंथी गठबंधन इस साल मुख्य खिलाड़ी हैं। जिसके लिए विश्वविद्यालय के उत्तर और दक्षिण परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है।

एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने जीत हासिल करने का भरोसा जताया। एबीवीपी के राष्ट्रीय महासचिव याज्ञवल्क्य शुक्ला ने कहा, "पिछले कुछ दिनों से एबीवीपी चुनावों के लिए व्यापक रूप से प्रचार कर रही है। हम इस दौरान करीब 1 लाख छात्रों तक पहुंचने में सफल रहे हैं। एबीवीपी की कई वर्षों से डीयूएसयू में मजबूत उपस्थिति रही है। हम लगातार छात्रों के साथ खड़े रहे हैं और उनकी चिंताओं को उठाया है। परिणामस्वरूप, हम छात्रों से सकारात्मक प्रतिक्रिया और समर्थन देख रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि छात्र हमारे साथ हैं और एबीवीपी 4-0 से चुनाव जीतेगी।"

VIDEO | Delhi University Students' Union (DUSU) elections: Heavy security at DU north campus. Students from different DU colleges are casting their votes to elect new representatives for the central panel positions of president, vice president, secretary and joint secretary.… pic.twitter.com/BBJJju7uQA

वहीं, एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा, "इस साल के चुनाव सामान्य नहीं हैं। ये विश्वविद्यालय को बचाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। कई सालों से एबीवीपी की वजह से विश्वविद्यालय में हिंसा की संस्कृति उभरी है। हमने हिंसा मुक्त परिसर का वादा किया है। इसके अलावा, हमने पेपर लीक और फीस नियंत्रण जैसे मुद्दों को संबोधित करने का भी संकल्प लिया है।"

अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के ऋषभ चौधरी, एनएसयूआई के रौनक खत्री और आइसा के सावी गुप्ता के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। सोनीपत के गनौर के रहने वाले ऋषभ चौधरी श्याम लाल कॉलेज से स्नातक हैं और वर्तमान में बौद्ध अध्ययन विभाग के छात्र हैं। आइसा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे सावी गुप्ता लॉ सेंटर-2 में तीसरे वर्ष के लॉ के छात्र हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के भानु प्रताप सिंह, एनएसयूआई के यश नांदल और आइसा के आयुष मंडल के बीच मुकाबला है। एबीवीपी ने सचिव पद के लिए मित्रविंदा कर्णवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है।

#WATCH | Delhi University Students' Union (DUSU) election taking place today. Visuals from outside Ramjas College. For day classes, voting will be held from 8.30 am to 1 pm while for the evening shift, it will be held from 3 pm to 7.30 pm.



Delhi HC yesterday allowed DU to… pic.twitter.com/ncf66vqNST