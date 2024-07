IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट गेट को ‘तोड़ने’ वाली एसयूवी का ड्राइवर गिरफ्तार, ‘स्ट्रीट वेंडर ने उसे रोकने की थी कोशिश’

Highlights दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक एसयूवी के चालक को गिरफ्तार कर लिया जिसने ओल्ड राजिंदर नगर में राऊ के आईएएस कोचिंग सेंटर के गेट तोड़ने में योगदान दिया मामले में सोमवार को दिल्ली पुलिस ने जिन पांच लोगों को गिरफ्तार किया है

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक एसयूवी के चालक को गिरफ्तार किया, जिसने कथित तौर पर जलभराव वाली सड़क को पार किया और ओल्ड राजिंदर नगर में राऊ के आईएएस कोचिंग सेंटर के गेट तोड़ने में योगदान दिया, जहां शनिवार को बाढ़ के कारण तीन यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की मौत हो गई थी।

कोचिंग सेंटर हादसे के सिलसिले में सोमवार को दिल्ली पुलिस ने जिन पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें ड्राइवर भी शामिल है। इस मामले में अब तक राऊ के आईएएस स्टडी सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

डीसीपी ने कहा कि एसयूवी चालक को एक वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से साझा किया गया था, जिसमें आरोपी अपने वाहन पर बहुत तेज़ गति से कोचिंग संस्थान से गुज़रता हुआ दिखाई दे रहा था और बाद में इमारत का गेट क्षतिग्रस्त हो गया।

डीसीपी (सेंट्रल) एम हर्षवर्धन ने कहा, "कोचिंग सेंटर चलाने वाले बेसमेंट स्पेस के मालिकों सहित पांच और लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसने एसयूवी चलाई और बिल्डिंग के गेट को नुकसान पहुंचाया, जिससे बारिश का पानी बेसमेंट में घुस गया और बाढ़ आ गई।"

हर्षवर्धन ने कहा कि फोर्स गोरखा के ड्राइवर को बीएनएस सेक्शन 105 (गैर इरादतन हत्या) सहित अन्य आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के जरिए चालक और वाहन की पहचान की।

