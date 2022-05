इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने को लेकर कांग्रेस नेताओं में रोष, पार्टी महासचिव देशमुख ने दिया इस्तीफा

Highlights अपने इस्तीफे में देशमुख ने इसे कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी बताया है वहीं AICC के सदस्य विश्वबंधु राय ने भी जताई नाराजगी सोनिया गांधी से पूछा, पार्टी इमरान प्रतापगढ़ी पर क्यों है इतना मेहरबान?

मुंबई: महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) के महासचिव डॉ आशीषराव आर देशमुख ने पार्टी को झटका देते हुए अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल, महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने के कारण देशमुख ने अपना इस्तीफा पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा दिया है। देशमुख कांग्रेस से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेता हैं। हालांकि उन्होंने यह भी लिखा है कि वे पार्टी के साथ आगे भी कार्य करना जारी रखेंगे।

अपने इस्तीफे में महाराष्ट्र कांग्रेस के पदाधिकारी ने लिखा है कि इमरान प्रतापगढ़ी को यहां से राज्यसभा में भेजना पार्टी के लाभकारी नहीं होगा। उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी बताया है। हालांकि अंत में उन्होंने अपने इस्तीफे में यह भी लिखा है कि एक सच्चे कार्यकर्ता के नाते पार्टी के लिए काम करना जारी रखेंगे और अपने वादों को निभाएंगे।

इसके अलावा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य विश्वबंधु राय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इमरान प्रतापगढ़ी (कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष) को राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र कोटे से भेजने पर नाराजगी जताई है। नेता ने सोनिया गांधी से यह पूछा है कि इमरान प्रतापगढ़ी पर पार्टी इतना मेहरबान क्यों है? क्या इनके मुशायरे में इतनी खूबी है कि पार्टी के अन्य नेताओं की अनदेखी की जाए?

Ex-MLA from Katol, Maharashtra, Dr Ashishrao R Deshmukh resigns from the post of Gen Secy of the Maharashtra Pradesh Congress Committee, due to the "imposition of Imran Pratapgadhi (from UP) in Maharashtra for Rajya Sabha."



