द्रमुक सांसद सेंथिल कुमार ने कहा- 'बीजेपी केवल 'गौ मूत्र' वाले राज्यों में चुनाव जीतती है', बयान से खड़ा हुआ विवाद

Highlights द्रमुक सांसद सेंथिल कुमार ने मंगलवार को विवाद खड़ा कर दिया कहा कि भाजपा केवल "गौमूत्र" राज्यों में चुनाव जीतती है कहा- इस बीजेपी की ताकत मुख्य रूप से हिंदी के गढ़ राज्यों में चुनाव जीतना है

Parliament Winter Session: द्रमुक सांसद सेंथिल कुमार ने मंगलवार को उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने हिंदी पट्टी के राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा केवल "गौमूत्र" राज्यों में चुनाव जीतती है। सेंथिल कुमार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा की भारी जीत का जिक्र कर रहे थे।

डीएमके सांसद ने संसद में कहा, "इस बीजेपी की ताकत मुख्य रूप से हिंदी के गढ़ राज्यों में चुनाव जीतना है, जिन्हें हम आम तौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं।"अपने संबोधन में सेंथिल कुमार ने दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भाजपा की विफलताओं को उजागर किया।

#WATCH | Winter Session of Parliament | DMK MP DNV Senthilkumar S says "...The people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections mainly in the heartland states of Hindi, what we generally call the 'Gaumutra' states..." pic.twitter.com/i37gx9aXyI