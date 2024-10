Diwali 2024: सेना के जवानों ने जम्मू-कश्मीर की पीर पंजाल रेंज में मनाई दिवाली, 8,000 फीट की ऊंचाई पर गाए भजन; देखें वीडियो

Diwali 2024: आज पूरा देश दिवाली का शुभ त्योहार मना रहा है। इस मौके पर भारतीय सेना के जवान जो अपने घरों से दूर है, लेकिन देश की रखवाली कर रहे हैं। उन्होंने भी बॉर्डर पर दिवाली मनाई है। भारतीय सेना की रोमियो फोर्स के जवानों ने पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी इलाकों में 8,000 फीट की ऊंचाई पर अपने घरों से दूर दिवाली मनाई। जवानों ने भजन गाए, मिठाइयां बांटी और फुलझड़ियां जलाकर रोशनी का त्योहार मनाया। इस दौरान के वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।

तस्वीरों में एक जवान आरती करता हुआ और दूसरा लड्डू बांटता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने दिवाली की पूजा की, नृत्य किया, गीत गाए और त्योहार मनाने के लिए पटाखे फोड़े। एक जवान ने एएनआई को बताया, "हम अपने दूसरे परिवार-सेना के जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। हम अपने परिवारों से दूर हैं।"

उन्होंने कहा, "मैं अपने साथी देशवासियों से अपील करता हूं कि वे किसी भी चीज की चिंता न करें। भारतीय सेना की ओर से सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। हम यहां खड़े हैं और सीमा की रक्षा कर रहे हैं।"

सेना के एक अन्य जवान ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, "हम अपने लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम नियंत्रण रेखा पर मजबूती से खड़े हैं। अपने परिवार के साथ त्योहार मनाएं।" उन्होंने आगे कहा, "सेना हमारा घर है। हम दस महीने यहां बिताते हैं और बाकी दो महीने छुट्टी लेते हैं। हम बाकी सैनिकों के साथ अपने परिवार की तरह घुलमिल जाते हैं।"

