Dipa Karmakar Retirement: पहली भारतीय महिला ओलंपियन जिमनास्ट दीपा करमाकर ने लिया संन्यास

नई दिल्ली: भारतीय स्टार जिम्नास्ट दीपा करमाकर ने सोमवार को 31 साल की उम्र में जिम्नास्टिक से संन्यास की घोषणा की, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खबर साझा की। उन्होंने लिखा, "काफी सोच-विचार के बाद मैंने जिम्नास्टिक से संन्यास लेने का फैसला किया है। यह फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन यह सही समय है। जिम्नास्टिक मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है, और मैं हर पल के लिए आभारी हूं - उतार-चढ़ाव और बीच की हर चीज के लिए।"

करमाकर ने अपने शुरुआती संघर्षों पर विचार करते हुए बताया कि कैसे पांच साल की उम्र में, जब मेरे पैर सपाट थे, उनसे कहा गया था कि वह कभी जिमनास्ट नहीं बन सकतीं। बाधाओं को पार करते हुए, उन्होंने विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और कई पुरस्कार जीते। उन्होंने कहा, "जब मैं अपनी उपलब्धियों को देखती हूँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। भारत का प्रतिनिधित्व करना और पदक जीतना, और सबसे खास बात, रियो ओलंपिक में प्रोडुनोवा वॉल्ट का प्रदर्शन करना, मेरे करियर का सबसे यादगार पल रहा है। आज, जब मैं उस दीपा को देखती हूँ, जो सपने देखने की हिम्मत रखती थी, तो मुझे बहुत खुशी होती है।"

ताशकंद में 2022 एशियाई जिमनास्टिक चैंपियनशिप में उनकी आखिरी जीत ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि अपने शरीर को और आगे बढ़ाने की उनकी इच्छा के बावजूद, यह स्पष्ट हो गया कि अब आराम करने का समय आ गया है। करमाकर ने पिछले 25 वर्षों से उनका मार्गदर्शन करने के लिए अपने कोच बिश्वेश्वर नंदी और सोमा नंदी के प्रति भी आभार व्यक्त किया।

उन्होंने त्रिपुरा सरकार, जिमनास्टिक फेडरेशन, भारतीय खेल प्राधिकरण और अपने परिवार को उनके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। दीपा करमाकर ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला जिमनास्ट हैं, जहाँ उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में वॉल्ट स्पर्धा में चौथा स्थान हासिल किया था। वह प्रोडुनोवा वॉल्ट में सफलतापूर्वक उतरने वाली केवल पाँच महिलाओं में से एक हैं, जिसे जिमनास्टिक में सबसे कठिन माना जाता है।

