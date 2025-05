'भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं': ट्रम्प ने की घोषणा

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान "पूर्ण और तत्काल युद्धविराम" पर सहमत हो गए हैं, जबकि दोनों देश एक-दूसरे के सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले और जवाबी हमले कर रहे हैं।

ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को सामान्य बुद्धि और महान बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए बधाई। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद!"

अल जजीरा के मुताबिक, विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के साथ पाकिस्तान के युद्ध विराम की पुष्टि की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "पाकिस्तान और भारत तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं।" मंत्री ने आगे कहा: "पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है!"

Pakistan Dy PM and foreign Minister Ishaq Dar tweets, "Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect..." pic.twitter.com/SwisfObp24