अर्शदीप सिंह के समर्थन में सामने आए दिग्विजय सिंह, कहा- राजनीति और खेल से खिलवाड़ करने वाले राजनेताओं के खिलाफ

Highlights अर्शदीप सिंह के खिलाफ 'खालिस्तानी' अभियान के मुद्दे पर बोले दिग्विजय सिंह उन्होंने कहा कि वो अर्शदीप सिंह के खिलाफ 'खालिस्तानी' अभियान के मुद्दे पर राजनीति और खेल के साथ खिलवाड़ करने वाले राजनेताओं का समर्थन नहीं करते हैं अर्शदीप सिंह को पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी समेत पंजाब के कई नेताओं का समर्थन मिला

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को कहा कि वह भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के खिलाफ 'खालिस्तानी' अभियान के मुद्दे पर राजनीति और खेल के साथ खिलवाड़ करने वाले राजनेताओं का समर्थन नहीं करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को हुए मैच में एक कैच छोड़ने के बाद अर्शदीप को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था।

उनके विकिपीडिया पेज को संपादित किया गया और उन्हें खालिस्तानी आंदोलन से जोड़ा गया, जिसके लिए केंद्र ने सोमवार को विकिपीडिया को नोटिस जारी किया था। बैकलैश के बीच अर्शदीप सिंह को पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी समेत पंजाब के कई नेताओं का समर्थन मिला।

दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, "मैं हमेशा राजनीति और खेल के साथ खिलवाड़ करने वाले राजनेताओं के खिलाफ रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि अर्शदीप सिंह ने एक आसान सा कैच छोड़ा लेकिन यह बेहतरीन क्रिकेटरों के साथ भी हो सकता है। लेकिन उसे इस तरह के दुर्भावनापूर्ण अभियान के अधीन करना अपमानजनक है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।"

I have always been against politics and politicians messing up with Sports. There is no doubt that Arshdeep dropped a simple catch but this can happen with the best of Cricketers. But subject him to such malafide campaign is outrageous and must be condemned.