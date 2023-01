दिग्विजय सिंह के समर्थन में आए राशिद अल्वी, सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो दिखाने की मांग की

Highlights दिग्विजय सिंह के समर्थन में आए राशिद अल्वी कहा- हम सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं मांग रहे हैं कहा- सरकार अपने दावे वाला वीडियो दिखाए

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। अब इसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नेता राशिद अल्वी भी कूद पड़े हैं।

#WATCH | We've confidence in our security forces but can't trust BJP govt. Govt says it has video (of surgical strike) so what's wrong with Digvijaya Singh asking govt to show it? We're not asking for proof (of strike) but govt should show video it claims it has:Rashid Alvi, Cong pic.twitter.com/ULtlUyBgLJ