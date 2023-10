ध्रुव राठी टाइम मैगजीन के 'नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स 2023' में शामिल; यूट्यूबर ने दी प्रतिक्रिया

Highlights राठी को टाइम मैगज़ीन की 'नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स 2023' की सूची में शामिल किया गया उन्होंने कहा, मैं इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं राठी को यह सम्मान उनके "फैक्ट चैकिंग" कार्य और चैनल के माध्यम से विभिन्न विषयों पर "शैक्षिक सामग्री" प्रस्तुत करने के लिए दिया गया

नई दिल्ली: यूट्यूबर ध्रुव राठी को टाइम मैगज़ीन की 'नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स 2023' की सूची में शामिल किया गया है। राठी को उनके "फैक्ट चैकिंग" कार्य और अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न विषयों पर "शैक्षिक सामग्री" प्रस्तुत करने के लिए नामित किया गया है, जिसके 13 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं और 500 से अधिक वीडियो हैं।

28 वर्षीय कंटेंट निर्माता ने शुक्रवार को इस खबर का जश्न मनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का भी सहारा लिया। उन्होंने लिखा, “टाइम मैगजीन की नेक्स्ट जेनरेशन लीडर्स 2023। मैं इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद।"

राठी 2014 से यूट्यूब पर सक्रिय हैं। शुरुआत में उन्होंने एक यात्रा ब्लॉग शुरू किया, हालांकि, बाद में यह महसूस करने के बाद कि भारतीयों को "इंटरनेट का उपयोग कैसे करना है और वे ऑनलाइन जो कुछ भी देखते हैं उस पर आंख मूंदकर भरोसा करना" के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है, तथ्य-जांच और संबंधित सामग्री बनाना शुरू कर दिया। टाइम ने उनके हवाले से कहा, "मेरा उद्देश्य चीजों को यथासंभव सरलता से प्रस्तुत करना और जटिल मुद्दों को सरल शब्दों में समझाना है।"

TIME Magazine’s Next Generation Leaders 2023



I’m honored to be included in this prestigious list and proud to represent India internationally.



Thank you ❤️ pic.twitter.com/aIT7J7z7EK