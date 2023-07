Delhi Yamuna River: 1978 का रिकॉर्ड टूटा, रात 9 बजे 207-95 मीटर पर, एलजी-सीएम ने बैठक बुलाई, दिल्ली यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया, देखें वीडियो

Highlights नदी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। भारी बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। हथिनीकुंड बैराज से पानी सीमित गति में छोड़ा जाए।

Delhi Yamuna River: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जल स्तर 207.95 मीटर दर्ज किया गया है। रात 9 बजे की रिपोर्ट है। रात में और बढ़ने की संभावना है। इससे पहले 1978 में नदी का जलस्तर 207.49 मीटर पहुंचने का रिकॉर्ड था। यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण नदी किनारे स्थित कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है।

दिल्ली सरकार ने कहा कि पुराने रेलवे ब्रिज (ओआरबी) पर रात 9 बजे यमुना नदी का वर्तमान जल स्तर 207.95 मीटर है। रात 8 बजे हथिनीकुंड बैराज से 1,47,857 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। निकासी और बचाव कार्य के लिए 45 नावें ड्यूटी पर लगाई गई हैं। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की कुल 12 टीमें भी तैनात की गई हैं।

45 boats, 17 pertaining to Boat Club & 28 pertaining to the I& FC (Irrigation & Flood Control) department have been put on duty for awareness, evacuation & rescue work. Total 12 NDRF teams have also been deployed for rescue work in the most flood-affected areas: Delhi govt