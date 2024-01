दिल्ली: क्या सीएम केजरीवाल की आज होगी गिरफ्तारी? मुख्यमंत्री आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी संयोजक औऱ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर गुरुवार को भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस बीच, पार्टी के मंत्रियों का दावा है कि ईडी आज सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। मंत्रियों का यह दावा बुधवार को ईडी द्वारा जारी किए गए तीसरे समन में शामिल नहीं होने के बाद आए हैं।

ईडी ने कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले साल 22 दिसंबर को सीएम केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 3 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।

इस बीच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आप नेता और दिल्ली के कानून और पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा, "खबर आ रही है कि ईडी कल सुबह अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापा मारने जा रही है। गिरफ्तारी की संभावना है।"

आतिशी की पोस्ट के कुछ मिनट बाद, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी की अटकलों का दावा किया गया। भारद्वाज ने अपने पोस्ट में कहा, ''सुना है कि कल सुबह ईडी मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पहुंच कर उन्हें गिरफ्तार करने वाली है।''

गौरतलब है कि केजरीवाल ने ईडी को दिए अपने जवाब में जांच में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन नोटिस को "अवैध" बताते हुए तलब की गई तारीख पर उपस्थित होने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने एजेंसी पर यह भी सवाल उठाया कि जब उन्हें समन भेजा गया था तब उन्होंने उनके पिछले जवाबों का जवाब नहीं दिया था और उन्होंने एजेंसी की जांच की प्रकृति पर कुछ सवाल उठाए थे।

Delhi | Security heightened outside the residence of Delhi CM & AAP leader Arvind Kejriwal



AAP Minister Atishi, in a post on social media X last night, claimed that they had information about the possible arrest of Arvind Kejriwal after a raid by the Enforcement Directorate at… pic.twitter.com/IlpkzbjOmy