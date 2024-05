New Born Baby Care Hospital Fire: 'अस्पताल में होता था अवैध धंधा', पड़ोसियों ने खोल दी सच्चाई

Highlights अस्पताल में आग लगने से 7 शिशुओं की मौत पड़ोसियों ने बताया, रिफिलिंग के दौरान एक ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट हुआ हर रात ट्रकों और वैन में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते थे

New Born Baby Care Hospital Fire: दिल्ली के विवेक विहार अस्पताल में बीती रात आग लगने से 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इस अग्निकांड पर अस्पताल के आस-पास रहने वाले लोगों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने अस्पताल में चल रहे अवैध धंधे के बारे में अधिकारियों को सूचित किया था। लेकिन, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हिन्दुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार, ब्रिजेश कुमार (68) ने बताया कि इमारत की पहली मंजिल पर सिलेंडरों की अवैध रीफिलिंग हो रही थी।

#UPDATE | A total of 12 children were rescued, out of which 6 have died, 1 is on the ventilator and 5 others are admitted to the hospital: Delhi Fire Service



A massive fire broke out at a New Born Baby Care Hospital in Vivek Vihar late last night. https://t.co/byEpTHfopm — ANI (@ANI) May 26, 2024

हमने इस मुद्दे को कई बार उठाया। अस्पताल में तीन साल से यह कार्य चला रहा था। यहां हर रात, हम ट्रकों और वैन को ऑक्सीजन सिलेंडर लोड करते और उतारते हुए देखते थे। हम सोचते थे कि अस्पताल छोटा है तो, मालिकों को इतने सारे ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवश्यकता क्यों है। हमें लगता है कि वे ऑक्सीजन सिलेंडर के व्यापार में शामिल थे।

In a tragic incident, massive fire broke out at a New Born Baby Care Hospital in Delhi's Vivek Vihar late last night.



12 children were rescued, out of which 6 have died, 1 is on the ventilator and 5 others are admitted to the hospital: Delhi Fire Servicepic.twitter.com/LZcmVypzlT — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) May 26, 2024

ऐसे हुआ ब्लास्ट

पड़ोसी के अनुसार, रिफिलिंग के दौरान एक ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट हुआ। आस पास में 20-30 सिलेंडर थे, इसलिए सभी में आग लग गई। हमें खुद को बचाने के लिए अपने घरों से भागना पड़ा। एक व्यापारी और निवासी विजय जैन (65) ने कहा कि उनकी बहू और बेटे को भागने की कोशिश में चोटें आईं।

उन्होंने कहा कि हमने अस्पताल में कभी कोई डॉक्टर नहीं देखा। वहां केवल नर्सें रहती थी। वहां 20-30 सिलेंडर रिफिल करते थे। हमने पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई। लेकिन कुछ नहीं हुआ।

VIDEO | Here's what Delhi's Vivek Vihar Councillor Pankaj Luthra said on Baby Care Centre fire tragedy.



"We didn't receive any written complaint. MCD has been doing periodic checking. Delhi govt had given license on the name of hospital. We came to know that they used to fill… pic.twitter.com/pYYScR13NA — Press Trust of India (@PTI_News) May 26, 2024

विवेक विहार के पार्षद पंकज लूथरा ने बताया कि अस्पताल में आग सिलेंडर विस्फोट के कारण लगी। सौरभ भारद्वाज ने गलत बयान दिया है कि आग शॉर्ट-सर्किट के कारण लगी, उन्हें खुद को बचाने के लिए ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे।

Web Title: delhi vivek vihar New Born Baby Care Hospital Fire oxygen cylinders blast seven newborn babies died