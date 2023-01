भाजपा के रोड शो के कारण दिल्ली की इन सड़कों पर बंद रहेगा यातायात, जानें कैसे होगा ट्रैफिक डायवर्जन

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाले रोड शो के जरिए भी पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाले रोड शो के जरिए भी पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने की उम्मीद है। रोड शो दिल्ली के पटेल चौक से शुरू होगा और संसद मार्ग के जय सिंह रोड जंक्शन पर समाप्त होगा।

इस सिलसिले में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्लीवासियों को एडवाइजरी जारी कर शाम 5 बजे तक सड़कों में जाम से बचने के लिए उन जगहों की लिस्ट जारी की है, जो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी।

Traffic on the following roads and stretches will be affected as BJP is organising a roadshow today, 16th January, from 3 pm onwards: Delhi Traffic Police pic.twitter.com/pCyEl6Fxan