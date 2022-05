दिल्ली सरकार ने सभी स्टेडियमों को रात 10 बजे तक खोलने का आदेश दिया, आईएएस अधिकारी के कुत्ता टहलाने का मामला सामने आने के बाद घोषणा

By विशाल कुमार | Published: May 26, 2022 11:10 AM

नई दिल्ली स्थित त्यागराज स्टेडियम के खिलाड़ियों और कोचों ने आरोप लगाया है कि उनसे समय से पहले 7 बजे ही स्टेडियम खाली करवा लिया जाता है ताकि दिल्ली के मुख्य सचिव (राजस्व) संजीव खिरवाल पर अपने कुत्ते के साथ टहल सकें जबकि पहले स्टेडियम रात 8.30 बजे तक खुला रहता था।

