दिल्लीः ऊपर से रामजी बरस रहे हैं और नीचे यमुना मइया..., सब डूब गया; बाढ़ प्रभावित महिला ने व्यक्त की व्यथा

Highlights बुधवार रात यमुना नदी का जलस्तर 208.08 मीटर तक पहुंच गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से घरों के छोड़ने की अपील की है। दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को डीडीएमए की बैठक बुलाई है।

लगातार बारिश और हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इस वजह से दिल्ली के कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया। गुरुवार 'लोहा पुल' (पुराना यमुना पुल) के आसपास के घर डूब गए। बाढ़ प्रभावित यमुना बाजार इलाके की एक महिला ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि "ऊपर से राम जी बरस रहे हैं और नीचे यमुना मइया परेशान कर रही हैं।"

न्यूज 24 से बात करते हुए बाढ़ प्रभावित महिला ने कहा कि सब कीमती सामान भीग गए हैं। कपड़ों से लेकर फ्रीज, बेड, बेटियों के दहेज के सामान सब डूब गए। महिला ने बताया कि खाने-सोने में काफी दिक्कते आ रही हैं। बाहर कोई खाने को दे दिया तो खा लिया। हम कहां सोएं। ऊपर से राम जी बरस रहे हैं नीचे यमुना मइया परेशान कर रही हैं। हम कहां जाएं।

#WATCH | Delhi: Rise in water level of river Yamuna after incessant rainfall & release of water from Hathnikund barrage



