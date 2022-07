Delhi Rain: भारी बारिश से सात उड़ान प्रभावित, 40 उड़ानें विलंब, कई इलाकों में पेड़ उखड़े और बिजली और इंटरनेट के केबल टूटे,  जलजमाव के कारण सड़कों पर वाहन की लंबी कतारें

Highlights जलजमाव के कारण सड़कों पर वाहन की लंबी कतारें नज़र आयीं। चिलचिलाती गर्मी से बारिश ने दिल्ली के निवासियों को फौरी राहत प्रदान की। सड़कों पर जलभराव के कारण वाहनों के फंसे होने की तस्वीरें और वीडियो साझा किए।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को तेज हवाएं चलने के साथ ही मध्यम से भारी बारिश हुई जिसकी वजह से सात उड़ानों को परिवर्तित किया गया जबकि शहर की सड़कों पर यातायात बाधित रहा। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए व बिजली व इंटरनेट के केबल टूट गए।

हालांकि, चिलचिलाती गर्मी से बारिश ने दिल्ली के निवासियों को फौरी राहत प्रदान की, लेकिन जलजमाव के कारण सड़कों पर वाहन की लंबी कतारें नज़र आयीं। दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला ने 52.4 मिमी बारिश और अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जो कि साल के इस मौसम के लिए सामान्य है।

पालम, लोधी रोड, रिज, आयानगर, दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू), पूसा और खेल परिसर (राष्ट्रमंडल खेल गांव के पास) के मौसम केंद्रों में क्रमशः 92.4 मिमी, 64 मिमी, 21 मिमी, 46.9 मिमी, 21 मिमी, 32 मिमी और 19 मिमी बारिश दर्ज की गई। लोगों ने बारिश के पानी के रिहायशी इलाकों में घुसने और सड़कों पर जलभराव के कारण वाहनों के फंसे होने की तस्वीरें और वीडियो साझा किए।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे की ओर आ रहे कम से कम सात विमानों का रास्ता बदला गया जबकि करीब 40 उड़ानें विलंब से रवाना हुईं। विस्तार एयरलाइंस ने ट्वीट कर बताया कि मुंबई से दिल्ली आने वाली उसकी दो उड़ानों को भारी बारिश की वजह से दूसरे शहरों की ओर मोड़ना पड़ा जिनमें से एक को जयपुर और दूसरे को इंदौर में उतारा गया।

#WATCH | Delhi gets relief from heat & humidity as rain lashes the national capital.



Visuals from Firozeshah road pic.twitter.com/CAzCcSH4i2