'बेहद खराब' बनी हुई है दिल्ली की वायु गुणवत्ता, आने वाले दिनों में और बिगड़ने की संभावना

Highlights दिल्ली के वायु प्रदूषण के स्तर में सोमवार को मामूली सुधार हुआ लेकिन यह 'बेहद खराब' श्रेणी में बना रहा। राष्ट्रीय राजधानी में कुल मिलाकर एक्यूआई 326 दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, आने वाले दिनों में दिल्ली में हवा की गुणवत्ता और बिगड़ सकती है।

नई दिल्ली: दिल्ली के वायु प्रदूषण के स्तर में सोमवार को मामूली सुधार हुआ लेकिन यह 'बेहद खराब' श्रेणी में बना रहा। सफर के आंकड़ों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में कुल मिलाकर एक्यूआई 326 दर्ज किया गया। दिल्ली के आसपास के शहरों में हवा की गुणवत्ता भी 'बहुत खराब' क्षेत्र के निचले छोर पर थी: एक्यूआई नोएडा (यूपी) में 332, गुरुग्राम (हरियाणा) में 325 और गाजियाबाद (यूपी) में 331 था।

प्रदूषण का स्तर अब खतरनाक 'गंभीर' श्रेणी में नहीं है, केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने तीन दिन पहले लगाए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे और अंतिम चरण के तहत नए प्रतिबंध हटा दिए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अधिकारियों को दिल्ली-एनसीआर में गैर-बीएस VI डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों के चलने और अंतिम चरण (चरण-4) के तहत लगाए गए दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया।

Delhi wakes up to a lingering smog covering its sky with the overall Air Quality Index (AQI) under the 'Very Poor' category, at 326



