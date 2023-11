Delhi Pollution Update: प्रदूषण से रो रही है जनता, नेता बहा रहे हैं घड़ियाली आंसू

Highlights स्मॉग टॉवर का उद्घाटन साल 2021 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था स्मॉग टॉवर में प्रति सेकंड एक किलोमीटर के दायरे में 1,000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करने की क्षमता थीं स्मॉग टॉवर बीते 8 माह से बंद है, आप भाजपा में तकरार जारी

Delhi Pollution Update: राजधानी दिल्ली में शुद्ध हवा के लिए दिल्लीवाले तरस रहे हैं और दिल्ली सरकार और भाजपा में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री प्रदूषण के रोकथाम के लिए लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं वहीं, भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि हर साल यही कहानी दिल्ली में देखने को मिलती है। दरअसल, दिल्ली में दो स्मॉग टॉवर हैं। एक जिसका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। वहीं दूसरा जो दिल्ली का दिल कहलाने वाले कनॉट प्लेस में स्थित है उसका संचालन दिल्ली सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन, जिस समय इस टॉवर को शुद्ध हवा जनता को देना चाहिए था।

#WATCH | Delhi's "Smog Tower" at Connaught Place is locked up and not operational. It was inaugurated in 2021 at a cost of around Rs 20 Crores.



The air quality in Delhi is in 'Severe' category today as per CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/2FZlp9jZ88 — ANI (@ANI) November 3, 2023

वह स्मॉग टॉवर बीते 8 माह से बंद है। इस स्मॉग टावर के बंद होने पर भाजपा ने दिल्ली सरकार को जमकर कोसा है। यहां बताते चले कि इस स्मॉग टॉवर का उद्घाटन साल 2021 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। इस स्मॉग टॉवर में दिल्ली सरकार ने करीब 23 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इंडिया टूडे की खबर के अनुसार, स्मॉग टॉवर का प्रबंधन करने वाले इंजीनियरों, ऑपरेटरों और सहायकों सहित 10 लोगों की एक टीम थी। जिसे सात महीने पहले टीम को हटा दिया गया था।

A beautiful view of India Gate.



Thank you Aam Aadmi Party for making Delhi so clean with such good air to breathe. Your Smog Tower is wonderful. You have made sure no parali is burning in Punjab.



Now can you just readjust your pollution control budget too? If you can spend… pic.twitter.com/XbuOXHrC35 — Charu Pragya🇮🇳 (@CharuPragya) November 3, 2023

24 मीटर ऊंचे स्मॉग टॉवर में प्रति सेकंड एक किलोमीटर के दायरे में 1,000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करने की क्षमता थी। 40 पंखे और 5,000 एयर फिल्टर से सुसज्जित, टॉवर प्रदूषित हवा को सोखता है और फ़िल्टर की गई हवा को छोड़ता है। कनॉट प्लेस में स्मॉग टॉवर प्रायोगिक आधार पर स्थापित किया गया था।

#WATCH On smog tower at Delhi's Connaught Place being non-operation amid severe air pollution, Environment Minister Gopal Rai says, "As per Supreme Court order, two smog towers were established in the city - at Connaught Place and at Anand Vihar. The responsibility for the smog… pic.twitter.com/PtxLsrs7eY — ANI (@ANI) November 3, 2023

पड़ोसी राज्य हो जाए एक्टिव तो सुधार संभव

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में दो स्मॉग टावर हैं। एक आनंद विहार में है, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, जबकि दूसरा कनॉट प्लेस में है। जो दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया। डीपीसीसी के अध्यक्ष ,अश्वनी कुमार ने दिसंबर में ज्वाइन किया था। आईआईटी बॉम्बे ने उनका भुगतान रोक दिया है और पिछले 8 महीने से स्मॉग टावर बंद है। हम बार-बार कहते-कहते थक गए हैं, लेकिन वह इसे खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि कैबिनेट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और फिर भी उन्होंने इसे बंद कर दिया है। ये स्थितियां हमारे खिलाफ हैं, लेकिन इन स्थितियों में, अगर हरियाणा और यूपी जैसे अन्य राज्य दिल्ली की तरह सक्रिय होते, तभी स्थिति में सुधार हो सकता है।

Kejriwal ji lives in a Sheesh Mahal but Delhi is living in a Gas & Smog ka Mahal



I ask some questions on Delhi Smog Tower built at cost of ₹23 cr which is shut for 8 months ! What use is it?



What have you done to tackle pollution in last 8-9 years? Just blame Centre &… pic.twitter.com/4GQN50OSZm — Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) November 3, 2023

भाजपा ने कसा तंस

भाजपा सांसद ने कहा कि 2021 में करोड़ों रूपये खर्च करके कनॉट प्लेस में स्मॉग टॉवर लगवाए गए और करोड़ों रूपये इसके प्रचार और रखरखाव पर उड़ा दिए गए।

2021 में करोड़ों रूपये खर्च करके कनॉट प्लेस में Smog Tower लगवाए गए और करोड़ों रूपये इसके प्रचार और रखरखाव पर उड़ा दिए गए.. लेकिन ये जब से लगे हैं तभी से इनपर ताला लगा हुआ।



दिल्ली में प्रदूषण AQI 500 पार है, @ArvindKejriwal जी जनता का दर्द महसूस हो रहा है या नहीं आपको ? pic.twitter.com/m6JOZQ8AEl — Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) November 3, 2023

लेकिन ये जब से लगे हैं तभी से इनपर ताला लगा हुआ। दिल्ली में प्रदूषण एक्यूआई 500 पार है।



