Delhi Air Quality: 400 के पार AQI, अभी जहरीली हवा से राहत नहीं

Delhi Pollution:दिल्ली की हवा अभी भी गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार को एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया। सुबह के वक्त धुंध की एक चादर देखने को मिली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(सीपीसीबी) के डाटा के अनुसार, सुबह 8 बजे तक दिल्ली के आरकेपुरम में 461, 454 न्यू मोती बाग, 465 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, 475 नेहरू नगर में एक्यूआई दर्ज किया गया।

यह आंकड़े संकेत हैं कि यहां पर हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब है।सीपीसीबी के द्वारा बुधवार को दिए आंकड़ों के अनुसार, आरके पुरम में 420, न्यू मोती बाग में 408, आईजीआई एयरपोर्ट में 404 और नेहरू नगर में 433 एक्यूआई दर्ज किया गया।

On Delhi pollution, Delhi Environment Minister Gopal Rai says, " The current situation is such that for 2-3 days the AQI is going to remain in the 'very poor' category only because as per the prediction for tomorrow, the wind speed...will remain low...till wind speed…