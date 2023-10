Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल, एक्यूआई बढ़कर पहुंचा बेहद खराब स्तर पर

Highlights दिल्ली समेत एनसीआर का एक्यूआई फिर एक बार बढ़ गया इसके साथ ही अब लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है वहीं, इससे पहले आईएमटी और आईएमडी ने भी चेताया था

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच गया है। इसके साथ ही आज दिल्ली का एक्यूआई 309 रहा। इस बात की जानकारी केंद्रीय कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) ने दी है।

बढ़ते प्रदूषण का नजारा आनंद विहार, हसनपुर बस डिपो और नेशनल हाईवे 9 में देखा जा सकता है।बीते शनिवार को ही आईएमडी और आईएमटी ने सीक्यूएम को चेता दिया था।

दिल्ली एनसीआर में भी बीते दिनों में आए आंकड़ों के अनुसार ही रहा। इसके साथ यहां का एक्यूआई 322 पर जा पहुंचा है। यह दृश्य नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद जैसी जगहों में देखा जा सकता है।

वहीं, इंडिया गेट पर साइकिलिंग कर रहे कुछ लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अब वाकई में हमें प्रदूषण महसूस होने लगा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यह पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ भी गया है। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि अब हमें सड़कों पर साइकलिंग के अलावा किसी और ऑप्शन की ओर देखना होगा।

#WATCH | A cyclist at Indian Gate, Sanjay Chaudhary says, "I think pollution level is rising in Delhi for the past 10-12 days. We can feel it in our eyes today. The smog is dense...I think the situation is not good at all...We, the cyclists, carry masks and bandanas with us but I… pic.twitter.com/gJz4sdBJvt — ANI (@ANI) October 23, 2023

वहीं एक और साइकिलिस्ट संजय चौधरी ने कहा, "मुझे लगता है कि दिल्ली में पिछले 10 से 12 दिनों से ही प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। आज हम इसे आंखों के जरिए महसूस भी कर रहे हैं। धुंध भी घनी है। मुझे लगता है कि स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम अपने साथ मास्क रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई विकल्प है और अगर आपको सड़क पर रहना है, तो आप इसका सामना करना होगा।”

#WATCH | A cyclist at Indian Gate, Rahul Kundra says, "Right now, we can feel the pollution a little as we cycle every day...It will increase a little...that becomes visible too. At that time, we stop cycling and go for an alternative..." pic.twitter.com/ZBhNKSEkHD — ANI (@ANI) October 23, 2023

आपको बतातें चले कि आईएमडी और आईआईएमटी के सुझाव पर अमल करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएम) ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेप-2 (श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना) कैटेगरी के तहत पाबंदी लगा रखी है।

वहीं, आईएमडी और आईएमटी ने चेताया था कि 23 और 24 अक्टूबर को दिल्ली समेत एनसीआर का एयर क्वालिटी काफी खराब की श्रेणी में रहेगा।

#WATCH | Overall air quality in Delhi deteriorates to 'Very Poor' quality with the latest AQI (overall) being 306.



(Visuals from India Gate and Kartavya Path) pic.twitter.com/KyY0c9pF29 — ANI (@ANI) October 23, 2023

ग्रेप-2 में शामिल हैं ये पाबंदियां-

-रोजाना सड़कों की सफाई की सफाई करना और साथ ही हर दूसरे दिन सड़कों पर पानी का छिड़काव करना है

-कोयले या तंदूर का होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल नहीं होगा

-अस्पतालों, रेल सर्विस, मेट्रो सेवा के अलावा कहीं और डिजल जनरेटर का उपयोग नहीं

-साथ ही पार्किंग की फीस बढ़ा दी जाएगी, जिससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें

-इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों की सेवाओं को भी जरुरत के हिसा से बढ़ाया जाएगा

-वहीं, अब ट्राफिक पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी और अहम रोल अदा करना होगा।

Web Title: Delhi Pollution air quality index ncr aqi very poor smog AQI grap stage 2